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«Не нравится рожа в зеркале?»: «сексист года» о скандальном ролике ЦСКА

Журналист Стиллавин заявил, что видео ЦСКА отражает моральную составляющую наших людей
14:22, 20 января 2022
«Не нравится рожа в зеркале?»: «сексист года» о скандальном ролике ЦСКА Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Радиоведущий Сергей Стиллавин, ставший в 2017 году обладателем антипремии «Сексист года», поддержал ЦСКА после скандального ролика о русских женщинах. Он считает, что видео футбольного клуба отражает моральную составляющую наших людей, сообщает Sport24.

Не нравится рожа в зеркале, граждане? Я считаю, что делать единственным виновником в этой драме ЦСКА — это тупая попытка продолжать закрывать глаза на проблему. Не ЦСКА породил явление «Наташек», а хреновое положение дел с моралью у наших людей!заявил Стиллавин.

19 января ЦСКА объявил о подписании турецкого полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Медиаслужба клуба решила оригинально представить новичка и запустила в соцсетях ролик с отсылкой к шутке про «турков и русских Наташ».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова поддержала авторов скандального ролика ЦСКА. По её мнению, содержание этого видео не является оскорбительным, а даже отражает действительность.

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