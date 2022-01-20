«Не нравится рожа в зеркале?»: «сексист года» о скандальном ролике ЦСКА

Радиоведущий Сергей Стиллавин, ставший в 2017 году обладателем антипремии «Сексист года», поддержал ЦСКА после скандального ролика о русских женщинах. Он считает, что видео футбольного клуба отражает моральную составляющую наших людей, сообщает Sport24.

Не нравится рожа в зеркале, граждане? Я считаю, что делать единственным виновником в этой драме ЦСКА — это тупая попытка продолжать закрывать глаза на проблему. Не ЦСКА породил явление «Наташек», а хреновое положение дел с моралью у наших людей! — заявил Стиллавин.

19 января ЦСКА объявил о подписании турецкого полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Медиаслужба клуба решила оригинально представить новичка и запустила в соцсетях ролик с отсылкой к шутке про «турков и русских Наташ».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова поддержала авторов скандального ролика ЦСКА. По её мнению, содержание этого видео не является оскорбительным, а даже отражает действительность.