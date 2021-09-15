«Не испугались соперника»: Колосков оценил игру «Зенита» против «Челси»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав в разговоре с NEWS.ru Колосков похвалил «Зенит», который в первом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил «Челси» с минимальным счётом 0:1. Он считает, что подопечные Сергея Семака сыграли грамотно и смело.
«Зенит» сыграл очень грамотно в обороне — не оставил никаких шансов сопернику. В первом тайме вообще «Челси» не смог нанести ни одного удара в створ. В целом вся игра была очень умная. Видно, что тренеры подготовились, разобрали тактику. Более того, у «Зенита» было несколько очень хороших возможностей забить гол. Реализуй они свои моменты, то можно было бы вообще добиться победы. Можно поздравить «Зенит» с тем, что он сыграл на очень высоком уровне, — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Как дополнительный позитивный момент в матче спортивный функционер отметил смелость петербургской команды.
Они не испугались соперника. Не отбивались, как это иногда бывает. Грамотно через пас выходил из обороны в атаку, — отметил он.
По мнению почётный президент Российского футбольного союза, «Зенит» пропустил единственный гол в концовке встречи из-за мастерства соперника.
Дело здесь не в физике. Просто сыграло мастерство. Была выполнена сказочная передача, Лукаку оставалось только подставить голову. Никакого недочёта со стороны игроков «Зенита» в пропущенном голе не было, — сказал Колосков.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский клуб встретится с «Мальмё» 29 сентября.
Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, как России подняться в рейтинге УЕФА.