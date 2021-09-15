«Не испугались соперника»: Колосков оценил игру «Зенита» против «Челси»

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Донецкий футбольный клуб «Шахтёр» остановился в гостинице «Россия» перед матчем Лиги чемпионов в Приднестровье. Эту информацию передаёт Sport 24. 15 сентября «Шахтёр» сыграет в Тирасполе, в столице непризнанного государства, против местной команды «Шериф» в рамках первого тура группового этапа ЛЧ.

То, что украинская команда остановилась в гостинице «Россия», подтвердил главный тренер «Шерифа» украинец Юрий Вернидуб. В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия», — сказал он. Матч «Шериф» — «Шахтёр»...