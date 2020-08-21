Названы претендующие на Месси клубы

https://static.news.ru/photo/992fc1a2-e48e-11ea-a1f7-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Стали известны клубы, которые могут купить 33-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси у испанской «Барселоны».

Как сообщает The Sun, на покупку аргентинца могут рассчитывать французский ПСЖ, а также «Интер» и «Ювентус». Переезд в Италию позволит Месси экономить на налогах, которые меньше чем в Испании. Клуб из Франции может предложить за аргентинца крупную сумму, отмечают журналисты.

Звездный нападающий на протяжении всей своей карьеры выступает в стане «сине-гранатовых». 21 августа руководство клуба заявило, что допускает возможность продажи аргентинца. Контракт Месси с клубом истекает летом 2021 года. Представители «Барселоны» заявили, что попытаются удержать игрока от перехода.

В СМИ появилась информация, что после разгрома «Барселоны» мюнхенской «Баварией» (2:8) Месси решил не продлевать контракт с клубом. Футболист якобы согласен изменить своё решение в случае реструктуризации клуба и серьёзных изменений в руководстве. Позже руководство «Барселоны» опровергло информацию о возможном трансфере Месси. Ещё через некоторое время в клубе заявили, что допускают переход игрока в другую команду. Месси сыграл за «Барселону» 731 матч и забил 634 гола.

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