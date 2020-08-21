Названы претендующие на Месси клубы

Стали известны клубы, которые могут купить 33-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси у испанской «Барселоны».
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Звездный нападающий на протяжении всей своей карьеры выступает в стане «сине-гранатовых». 21 августа руководство клуба заявило, что допускает возможность продажи аргентинца. Контракт Месси с клубом истекает летом 2021 года. Представители «Барселоны» заявили, что попытаются удержать игрока от перехода.
В СМИ появилась информация, что после разгрома «Барселоны» мюнхенской «Баварией» (2:8) Месси решил не продлевать контракт с клубом. Футболист якобы согласен изменить своё решение в случае реструктуризации клуба и серьёзных изменений в руководстве. Позже руководство «Барселоны» опровергло информацию о возможном трансфере Месси. Ещё через некоторое время в клубе заявили, что допускают переход игрока в другую команду. Месси сыграл за «Барселону» 731 матч и забил 634 гола.
Ранее NEWS.ru разбирался, какие причины могут заставить звёздного игрока покинуть «Барселону».
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