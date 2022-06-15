Названо имя нового главного тренера ЦСКА Новым главным тренером ЦСКА стал Владимир Федотов

Фото: pfc-cska.com

Российский специалист Владимир Федотов, который в прошлом году возглавлял «Сочи», назначен на пост главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба. Вместе с Федотовым тренерский штаб пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

Уже сегодня команда под руководством Владимира Валентиновича начнет подготовку к новому сезону на базе в Новогорске, — говорится в заявлении.

Владимир Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. В прошлом сезоне команда завоевала серебряные медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий и футбольный клуб ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Также тренерский штаб покинули Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.