Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Березуцкий

Алексей Березуцкий и футбольный клуб ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества, сообщает пресс-служба клуба. Также тренерский штаб покинули Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер, — слова Березуцкого приводит пресс-служба.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА в июне 2021 года. Ранее появилась информация, что российский специалист Владимир Федотов, который в прошлом году работал в «Сочи», станет главным тренером московского ЦСКА.

Также сообщалось, что Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского «Спартака», сообщила пресс-служба футбольного клуба. Отмечается, что руководство ФК и уже бывший тренер достигли договоренности о расторжении действующего контракта. Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год​​​. Под его руководством красно-белые 29 мая обыграли «Динамо» со счётом 2:1 и впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.