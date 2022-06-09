Ваноли покинул пост главного тренера московского «Спартака»

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского «Спартака», сообщила пресс-служба футбольного клуба. Отмечается, что руководство ФК и уже бывший тренер достигли договоренности о расторжении действующего контракта. Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год​​​. Под его руководством «красно-белые» 29 мая обыграли «Динамо» со счётом 2:1 и впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского «Спартака», — сказано на официальном сайте клуба.

Вместе с Ваноли команду покинут и его помощники: ассистент Марко Донаделя, тренер вратарей Марко Дзуккера, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков ранее отреагировал на новость о возможном уходе Паоло Ваноли из «Спартака». Он считает, что это решение может быть связано с политической обстановкой в стране. Футболист добавил, что для команды результаты в Чемпионате — минус, а Кубок — плюс.