Наука убивать: как футболисты сборной России допускали фатальные ошибки

В решающем матче квалификации чемпионата мира-2022 защитник сборной России Фёдор Кудряшов в стал автором нелепого автогола в концовке и похоронил надежды команды на прямую путёвку в финальную часть чемпионата мира. Вспоминаем другие случаи, когда российские игроки допускали фатальные ошибки в матчах за сборную и рассказываем о том, как сложилась их дальнейшая карьера.

Коллеги по несчастью

В матче с Хорватией вместе с Кудряшовым в составе россиян играли ещё два футболиста, которые имели опыт совершения судьбоносных ошибок в играх за сборную. Один из них — форвард Фёдор Смолов, который три года назад на несколько месяцев стал самым ненавидимым российским игроком.

В матче все с той же Хорватией в 1/4 финала домашнего для сборной России чемпионата мира команды обменялись голами в основное и дополнительное время, дело дошло до серии пенальти. Один из ударов пошёл исполнять Смолов и сделал это в пижонском стиле: паненку игрока разгадал голкипер соперников. Позже последовал промах Марио Фернандеса, но такого резонанса он не вызвал. Во-первых, удар не был пижонским, а во-вторых именно русский бразилец своим голом перевёл игру в серию пенальти.

Игрок сборной России Фёдор Смолов Александр Вильф/РИА Новости

Россияне проиграли и не вышли в полуфинал, а Смолова накрыло волной хейта. Однако волна любви к национальной команде в тот момент всё же была выше, так что нападающий отделался лёгким испугом. Дальнейшая карьера Фёдора пошла по нисходящей: он потерял место в сборной, не очень удачно съездил в командировку в Испанию, где играл за «Сельту», а сейчас с переменным успехом пылит за «Локомотив». Однако с приходом Карпина Смолов снова стал игроком стартового состава сборной, так что надежда на перезагрузку карьеры есть.

Другой случай произошел с Романом Зобниным этим летом. В решающем матче группового этапа с Данией полузащитник сделал необъяснимую передачу поперёк поля у своих ворот, форварду соперника оставалось без помех уложить мяч в сетку. После этого эпизода датчане повели со счётом 2:0, но россияне смогли на пару минут вернуться в игру благодаря голу с пенальти. Однако очень скоро Дания забила ещё дважды.

Зобнина хейтили тоже не слишком сильно: всё-таки сборная играла отвратительно и при любых раскладах вряд ли на что-то претендовала бы в том матче. Футболист же сейчас переживает не лучшие времена: хавбек стремительно регрессирует и проводит отвратительный сезон за «Спартак». Многим не очень понятно, за какие заслуги Карпин вызывает полузащитника в сборную.

Вратарские «подвиги»

Наибольший риск совершить фатальную ошибку у вратарей, ведь за ними «подчистить» уже некому. Так произошло с легендой сборной России Игорем Акинфеевым в матче группового этапа чемпионата мира-2014 против Южной Кореи. На 68-й минуте Ли Кын Хо нанес не самый выдающийся удар из-за пределов штрафной, а мяч летел прямо в Акинфеева. Российский голкипер попытался его поймать, но мяч скользнул между рук и оказался в сетке.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев Алексей Филиппов/РИА Новости

Корейцы повели 1:0, но Александр Кержаков очень быстро сравнял счёт. Однако на большее россиян не хватило. В следующей игре с Алжиром Акинфеев снова ошибся, пусть и не так явно, и россияне поехали домой. Вратаря, конечно, критиковали, но уже на тот момент он имел статус суперзвезды российского футбола, да и у его партнеров была куча времени в обоих матчах исправить ошибки. Неудача не сломила голкипера, после мундиаля он заиграл ещё лучше, а на следующем чемпионате мира стал национальным героем.

Гораздо печальнее всё сложилось у другого голкипера сборной России — Александра Филимонова. В конце 90-х он был вратарем европейского уровня и блестяще провёл отборочный турнир к Евро-2000. Надёжно россиянин действовал и в решающей игре с Украиной, пока в конце матча не случился легендарный эпизод со штрафным Андрея Шевченко. Филимонов в простой ситуации закинул мяч в собственные ворота и лишил команду выхода на крупный турнир. Та ошибка до сих пор остается самой кошмарной в истории российского футбола, Кудряшову нужно отметиться ещё не одним автоголом в решающих матчах, чтобы перекрыть то «достижение».

Карьера Филимонова после того эпизода полетела в пропасть. Он еще пару лет поиграл в «Спартаке», потом не смог закрепиться в киевском «Динамо», а затем почти каждый сезон менял клубы, которые по статусу были далеки от топовых. Дело дошло даже до пляжного футбола, где Филимонов в составе сборной России стал чемпионом мира. Карьера вратаря была долгой и изобиловала крутыми достижениями, однако та самая ошибка в игре с Украиной так и остаётся его визитной карточкой в воспоминаниях большинства болельщиков.

Спартаковский футбол

Через три года после подвига Филимонова одиозную ошибку совершил выступавший вместе с вратарем за «Спартак» Владимир Бесчастных. Во втором матче группового этапа чемпионата мира-2002 против Японии россияне потерпели сенсационное поражение со счетом 0:1, а форвард отметился чудовищным промахом. Бесчастных получил хорошую передачу, обыграл вратаря и зарядил во внешнюю сторону сетки пустых ворот. За поражением на большом экране наблюдала многотысячная толпа на Манежной площади в Москве, результат так раздосадовал разгоряченных спиртным болельщиков, что начался погром, драки и массовые беспорядки, в которых погиб 17-летний подросток. После этого столичные власти надолго свернули практику подобных мероприятий, она вернулась только на ЧМ-2018.

Футбольные болельщики болеют за национальную сборную во время трансляции матча Россия - Япония Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Бесчастных на момент матча с Японией было всего 28 лет, но после турнира его карьера пошла по нисходящей. После неудачного периода в «Фенербахче» был непродолжительный отрезок в «Динамо» и несколько второсортных российских клубов. Закончилась карьера футболиста в «Астане».

В 1998 году отличился со знаком «минус» другой спартаковец — Юрий Ковтун. Тогда он, правда, ещё играл за «Динамо». В начале того самого отбора на Евро-2000, который увенчала ошибка Филимонова, россияне на выезде сенсационно проиграли Исландии. На тот момент островитяне были гораздо слабее, чем сейчас. Единственный мяч оказался автоголом: в красивом прыжке мяч в сетку головой переправил именно Ковтун. Станислав Черчесов, защищавший тогда ворота россиян, в таком же красивом прыжке не смог спасти команду.

Тогда над этим эпизодом больше смеялись, нежели ненавидели Ковтуна, да и писать оскорбления футболисту можно было разве что по почте. Тем более россияне после поражения от Исландии выдали блестящую серию и едва не вышли на Евро. Ковтун в 1999 году перешёл в «Спартак», с которым завоевал три чемпионства. За сборную защитник продолжал успешно выступать до 2003 года.