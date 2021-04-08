Легенда номер 35: за что в России любят и высмеивают Акинфеева

Игорь Акинфеев — один из первых, чьё имя придёт на ум, если попросят назвать главных персонажей российского футбола последних полутора десятков лет. С ним связаны как все успехи ЦСКА и национальной сборной, так и все провалы. В его карьере было много ярких моментов и несколько очень ярких. Сегодня Игорю, который всю жизнь выступает под номером 35, исполнилось 35 лет — чем не повод вспомнить все эти моменты?

Нога бога

Среди всех сейвов Акинфеева есть один, который его обессмертил. Большая часть населения России эту выставленную ногу после удара Аспаса (хотя фамилию бьющего вряд ли кто знает) не забудет никогда. 1/8 финала домашнего чемпионата мира, в соперниках — сборная Испании, сплошь состоящая из мегазвёзд «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». На бумаге шансы на победу выглядели призрачными, но всё сложилось идеально.

Испанцы были на российском ЧМ разобранными, без тренера, Иран не смогли обыграть, но какая разница? Сборная России благодаря сейвам Акинфеева и особенно тому самому — ногой — впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. То спасение прозвали «ногой бога», по аналогии с «рукой бога» Диего Марадоны.

Холодный вечер в Глазго в 2004-м

Ещё один матч Акинфеева, который не получается забыть, — ответный в квалификации Лиги чемпионов с «Глазго Рейнджерс» в 2004 году. Игорю тогда было 18 лет, он только-только начал играть в основном составе ЦСКА из-за травмы Вениамина Мандрыкина. В первой встрече «армейцы» выиграли дома 2:1 и приехали в Глазго с задачей отстоять этот результат.

Шотландцы давили как могли, особенно в последние 10 минут при счёте 1:1. Но Акинфеев героически вытащил всё, что летело в створ ворот, и вывел ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов. Без тех спасений не было бы победы в Кубке УЕФА спустя девять месяцев. Так Игорь окончательно зарекомендовал себя как основной вратарь главной на тот момент команды России.

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress Сергей Булкин/NEWS.ru Alexander Wilf/Russian Look Сергей Булкин/NEWS.ru Dmitry Golubovich/Russian Look Сергей Лантюхов/NEWS.ru Maksim Konstantinov/Global Look Press С супругой Екатериной igor_igor_akinfeev/instagram.com С сыном Даниилом Dmitry Golubovich/Global Look Press Сергей Булкин/NEWS.ru Anton Belitsky/Russian Look Alexander Wilf/Russian Look Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Акинфеев на торжественной церемонии открытия Аллеи чемпионов в торговом центре Vegas Игорь Иванко/АГН «Москва» Орденом Почёта награждён капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев kremlin.ru Alexander Wilf/Russian Look igor_igor_akinfeev/instagram.com Граффити с изображением Игоря Акинфеева в Щёлково Евгений Одиноков/РИА Новости Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек-рекорд

Яркий момент карьеры Акинфеева со знаком минус — это, конечно, его невероятный рекорд в Лиге чемпионов. Это как раз та часть карьеры Игоря, за которую его стебут. И делают это небезосновательно. С 2006-го по 2017 год вратарь ЦСКА неизменно пропускал мячи в играх Лиги чемпионов. Таких встреч подряд набралось целых 43. До этого рекорд принадлежал голкиперу ПСВ Роналду Ватеррёсу, пропускавшему в 16 матчах Лиги чемпионов подряд. Игорь превзошёл это достижение почти в три раза.

И всё бы ничего, но футбольных болельщиков дополнительно провоцировал тот факт, что Игорь очень злился, когда ему об этом рекорде напоминали. Он реагировал на шутки об этом абсолютно без самоиронии. Он слишком серьёзно к этому относился. Ну как тут перестать шутить?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мяч у Акинфеева

Среди ошибок Акинфеева, которых было намного меньше, чем сейвов, особенно запомнились две. Первая — в дерби со «Спартаком» в 2010 году. Тогда мяч отскочил от Василия Березуцкого и с небольшой скоростью направился в створ ворот ЦСКА. Вместо того чтобы спокойно забрать мяч руками (время на это было предостаточно) Игорь попытался выбить его ногой и эпично в падении промазал. Так «Спартак» открыл счёт на 71-й минуте и в итоге всё равно проиграл. Смотреть на этот ляп без смеха очень тяжело даже сейчас!

Второй эпичный ляп случился в ещё более важном матче — на чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014-м. В стартовой игре группового этапа с Южной Кореей при счёте 0:0 Игорь поймал не самый сложный мяч, а затем закинул его в ворота. Ту встречу, благодаря голу Александра Кержакова, россиянам удалось спасти.

Ответишь у меня, тварь

Ещё один легендарный момент с участием Акинфеева случился в 2011 году. Во время дерби со «Спартаком» в голкипера врезался форвард «красно-белых» Веллитон. Эпизод случился за пределами штрафной, где вступать в единоборства с вратарём не запрещено. Но со стороны бразильского нападающего всё равно была очевидная грубость, к мячу он никак не успевал, играл в корпус. В целом всё выглядело относительно безобидно, Веллитон даже жёлтой не получил, но Акинфеев крайне неудачно упал и порвал крестообразные связки колена. После эпизода он разразился нецензурной тирадой в адрес бразильца, часть которой — в подзаголовке.

Завершая тему Акинфеева, стоит сказать ещё кое-что. Он действительно лучший вратарь страны последних 15–18 лет, без сомнений. Ошибались и Яшин, и Нойер, и Буффон, но стабильность и класс Акинфеева на принципиально другом уровне по сравнению со всеми его коллегами из России. Игоря любят фанаты ЦСКА и уважают фанаты других клубов. Кто-то над ним шутит и смеётся, но нет людей, кто бы считал его иудой или плохим человеком. Большинство болельщиков «Спартака» скажут, что Акинфеев — это топ, соперник, причём достойный, но не враг.