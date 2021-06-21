Сборная России пропустила ещё один гол из-за ошибки Зобнина

Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress

Сборная России, которая проводит свой заключительный матч в группе B, проигрывает национальной команде Дании со счётом 0:1. Голкипер Матвей Сафонов, для которого эта игра стала второй на турнире, пропустил в дальнюю «девятку».

На 38-й минуте отличился полузащитник датской команды Микель Дамсгор. 20-летний хавбек пробил от линии штрафной. Сафонов даже не отреагировал. Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном....