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Футбол

Сборная России пропустила ещё один гол из-за ошибки Зобнина

23:19, 21 июня 2021
Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress

Сборная России проигрывает национальной команде Дании по ходу второго тайма со счётом 0:2. Выйти вперёд соперник смог из-за ошибки Романа Зобнина. 

На 59-й минуте российский полузащитник откинул мяч назад Матвею Сафонову и подарил мяч Поульсену. А Юссуф, воспользовавшись случаем, забил в пустые ворота.

Ранее в первом тайме на 38-й минуте отличился полузащитник датской команды Микель Дамсгор. 20-летний хавбек пробил от линии штрафной. Сафонов даже не отреагировал. 

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