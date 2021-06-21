Сборная России пропустила ещё один гол из-за ошибки Зобнина

Сборная России проигрывает национальной команде Дании по ходу второго тайма со счётом 0:2. Выйти вперёд соперник смог из-за ошибки Романа Зобнина.
На 59-й минуте российский полузащитник откинул мяч назад Матвею Сафонову и подарил мяч Поульсену. А Юссуф, воспользовавшись случаем, забил в пустые ворота.
Poulsen capitalizes on a defensive error from Russia to put Denmark up 2-0.— Back Again W/Troopz Podcast (@backagain)
pic.twitter.com/t9uPvesHVu June 21, 2021
Ранее в первом тайме на 38-й минуте отличился полузащитник датской команды Микель Дамсгор. 20-летний хавбек пробил от линии штрафной. Сафонов даже не отреагировал.