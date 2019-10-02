https://static.news.ru/photo/85af7a8c-e511-11e9-a7e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции накануне поединка с испанским «Эспаньолом» в групповом турнире Лиги Европы рассказал, кто из травмированных игроков сможет сыграть в еврокубковом матче, а также не стал называть предстоящую игру с командой из Барселоны ключевой.

Касательно состояния травмированных игроков команды Гончаренко рассказал, что в строй готов вернуться ивуарийский защитник Седрик Гогуа.

У нас уже готов Гогуа, но протокол матча в Лиге Европы ограничен 18 игроками, поэтому посмотрим, кто останется вне заявки. Это, кстати, к вопросу о наших якобы кадровых проблемах. А Кирилл Набабкин и Георгий Щенников будут готовы после паузы на игры сборных, — заявил Гончаренко.

Состояние здоровья давно травмированного Алана Дзагоева главный тренер ЦСКА назвал больной темой.

Дзагоев — больная наша тема. После рецидива травмы Алан сам зарекается говорить, когда будет в строю. Но надеемся, что через неделю будет работать в общей группе, хотя говорить о том, когда он сможет сыграть, очень сложно. Его присутствие даже на тренировках очень важно для команды, — подчеркнул Гончаренко.

Испанские журналисты поинтересовались, не считает ли наставник «армейцев» предстоящий поединок с «Эспаньолом» ключевым для выхода в плей-офф Лиги Европы.

Турнир скоротечный, и любые потери очков в первом и втором турах очень существенны. Но, на мой взгляд, ключевыми являются спаренные поединки в третьем и четвёртом турах. То есть для ЦСКА это будут встречи с венгерским «Ференцварошем». И к пятому туру обычно уже становится ясно, кто сможет продолжить борьбу в плей-офф, — считает Виктор Гончаренко.

Наставник ЦСКА накануне игры с «Эспаньолом» подчёркивал, что неудачи клуба из Барселоны на старте нынешнего сезона ни в коем случае никого не должны вводить в заблуждение, писал ранее News.ru.