Уходящая неделя нанесла сразу два сокрушительных удара по отечественному спорту. В начале недели Всемирное антидопинговое агентство (WADA) забанило российских спортсменов на четыре года, а со вторника начался кошмар футбольный.

«Зениту» и «Краснодару» достаточно было не проиграть разгромно, чтобы попасть в весеннюю часть еврокубков, однако оба клуба потерпели сокрушительные поражения. «Локомотиву» не помогло бы уже ничего, команда лишилась любых шансов и на ЛЧ, и на ЛЕ весной, можно было лишь на прощание хлопнуть дверью — хлопнул в итоге сам «Локо», смотреть на игру которого было невыносимо — настолько трусливой, слабой и усталой она была. ЦСКА тоже ничего уже не нужно было в последнем матче, и он даже победил, однако радости содержание матча не вызвало.

Pedro Fiuza/Xinhua/Global Look Press

Разумеется, футбольные неудачи (а такого, чтобы российские клубы не попадали в евровесну, не было аж 18 лет!) дали новый толчок разговорам о лимите, системе календаря (нынешнюю «осень-весна» восемь лет назад принимали под предлогом именно того, что она-де поможет нашим клубам достойно выступать в Европе) и вообще о том, что не так с футболом. Что касается бана от WADA, то там риторика вовсе не вопросительная и повторяет уже знакомые речи перед Пхёнчханом, на который, как помните, наши спортсмены отправились без флага, гимна, но с твёрдой уверенностью спортивных чиновников, что всё это — мировой заговор.

На первый взгляд, эти проблемы связаны исключительно с геополитикой и внутренним неумелым руководством спортом. В реальности же, если присмотреться, проблема гораздо более глубокая, системная, и все эти баны и поражения — не следствие, а следствие следствий кризиса руководства.

Дело в том, что, как оказалось, спортивных чиновников у нас нет. В кабинетах министерств, федераций, ассоциаций, лиг и т.д. не сидят управленцы, менеджеры, люди, ответственные за спорт и его развитие. Нет у нас таких, зато есть истинные продолжатели дела комсомола — бюрократы, ответственные за доклады о результатах и проделанной работе. И классически, любые положительные вести — это плод тяжёлого труда этих самых «комсомольцев», а о неудачах можно и не говорить — докладывают же об успехах, в самом-то деле.

Разумеется, исходя из этого, никаких реформ ждать не стоит, и даже надеяться на них не надо. Ибо реформы в спорте, настоящие, реальные, которые принято проводить после таких вот «нокаутов», обнажили бы как раз вопрос о наличии у нас ответственных функционеров. Ведь на протяжении почти 10 лет из воодушевляющих докладов бюрократов следовало, что всё хорошо, движемся в нужном направлении, ещё чуть-чуть и что-нибудь... И как после такого обосновать необходимость системных изменений, это ведь получится, что всё это время мы шли не так, что отчёты-то, отчётики — самое главное и святая-святых наших «чиновников» — врали нам?

Говорят, что психологически взрослого человека отличает умение не просто признать ошибку (этому-то мы учимся ещё с детства, причём зачастую учимся играть признание, а не признавать реально), а работать над её исправлением. В этом смысле все наши спортивные чиновники не то что не зрелые, они вообще, собственно, не совсем и люди, а так — бюрократические функции. А потому покаяний, работ над ошибками и прочих вменяемых вещей ждать не стоит — от осинки, как известно, не родится апельсинки, а бюрократическая функция не станет грамотным спортивным комиссионером. Да и зачем, ведь отлучение от международных соревнований открывает такие просторы для подготовки докладов — и конкурентов нет, и считаешь сам, и проводишь как хочешь — одни плюсы, да и только.