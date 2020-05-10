«Наполи» планирует купить Азмуна у «Зенита» за €15 млн

Итальянский футбольный клуб «Наполи» собирается купить у петербургского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна за €15 миллионов.
Клуб из Неаполя хочет приобрести Азмуна, если нападающий Дрис Мертенс покинет команду. «Наполи» уже провёл первые переговоры с «Зенитом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Азмун перешёл в «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне футболист сыграл в 21 матче чемпионата России, забив 10 голов.
Аргентинский нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в испанской «Барселоне». В настоящий момент «Барселона» договорилась с футболистом о заработной плате и сроках контракта. Годовая зарплата Мартинеса в испанской команде составит €17 млн, писал ранее NEWS.ru.
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