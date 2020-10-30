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Футбол

Нападающий «Спартака» Соболев сыграет против «Ростова»

14:31, 30 октября 2020
Александр Соболев (справа) Александр Соболев (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» рассказал, примет ли участие во встрече нападающий Александр Соболев, который ранее получил травму.

Соболев тренировался на этой неделе с командой и сможет принять участие в этом матче. Мозес также тренировался с группой, плюс делал дополнительную работу, чтобы набрать необходимую рабочую форму. Но нужно очень аккуратно подходить к этой ситуации, чтобы избежать риска получения травм, — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Встреча состоится в субботу, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с продлением контракта со «Cпартаком», писал NEWS.ru.

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