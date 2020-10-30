Нападающий «Спартака» Соболев сыграет против «Ростова»

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» рассказал, примет ли участие во встрече нападающий Александр Соболев, который ранее получил травму.
Соболев тренировался на этой неделе с командой и сможет принять участие в этом матче. Мозес также тренировался с группой, плюс делал дополнительную работу, чтобы набрать необходимую рабочую форму. Но нужно очень аккуратно подходить к этой ситуации, чтобы избежать риска получения травм, — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.
Встреча состоится в субботу, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена».
Ранее Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с продлением контракта со «Cпартаком», писал NEWS.ru.