Нападающего «Тоттенхэма» призвали в южнокорейскую армию

Южнокорейская армия призвала 27-летнего футболиста Сон Хын Мина на военные сборы. Нападающий лондонского «Тоттенхэма» проведёт месяц в войсках.
Сон попал в Южную Корею до начала эпидемии коронавируса — он вернулся на родину, чтобы восстановиться после полученной в феврале травмы. В марте футболист попал под карантин, а в апреле получил вызов в армию.
Сон вернется в Лондон после окончания военной службы в мае, — отметили в пресс-службе «Тоттенхэма».
В 2018 году футболиста хотели призвать на полноценную службу продолжительностью в 21 месяц, но победа южнокорейской сборной на Азиатских играх освободила Сона от этой обязанности. Ему разрешили пройти только военные сборы.
Как писал NEWS.ru, матчи Английской премьер-лиги прекратились из-за распространения коронавирусной инфекции в Великобритании. Руководство АПЛ приостановило первенство на неопределённый срок.