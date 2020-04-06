Нападающего «Тоттенхэма» призвали в южнокорейскую армию

https://static.news.ru/photo/d415fe3c-782b-11ea-bb86-fa163e074e61_660.jpg Сон Хын Мин Фото: instagram.com/hm_son7

Южнокорейская армия призвала 27-летнего футболиста Сон Хын Мина на военные сборы. Нападающий лондонского «Тоттенхэма» проведёт месяц в войсках.

Сон попал в Южную Корею до начала эпидемии коронавируса — он вернулся на родину, чтобы восстановиться после полученной в феврале травмы. В марте футболист попал под карантин, а в апреле получил вызов в армию.

Сон вернется в Лондон после окончания военной службы в мае, — отметили в пресс-службе «Тоттенхэма».

В 2018 году футболиста хотели призвать на полноценную службу продолжительностью в 21 месяц, но победа южнокорейской сборной на Азиатских играх освободила Сона от этой обязанности. Ему разрешили пройти только военные сборы.

Как писал NEWS.ru, матчи Английской премьер-лиги прекратились из-за распространения коронавирусной инфекции в Великобритании. Руководство АПЛ приостановило первенство на неопределённый срок.