«Надо было забивать четыре-пять мячей»: Тедеско не стал говорить о судьях

https://static.news.ru/photo/493e9bd4-daaa-11ea-a025-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На пару недель наш убогий и прогнивший футбол ушёл в тень после «коронавирусного» сезона, но настала пора начинать новый чемпионат в Российской премьер-лиге (РПЛ) — и тут выяснилось, что ничего в нём к лучшему не изменилось. Во всяком случае, первого грандиозного судейского скандала долго ждать не пришлось: в поединке первого тура между московским «Спартаком» и ФК «Сочи» арбитр Василий Казарцев при «содействии» видеоассистента Алексея Еськова назначил в ворота «красно-белых» два пенальти, первый из которых был сомнительным, а второй — откровенно надуманным, высосанным из судейского свистка. Последний факт уже признал руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи. Но спартаковцам от этого не легче: из-за этих двух пенальти они упустили победу в матче (2:2). После окончания встречи с журналистами пообщались главный тренер москвичей Доменико Тедеско и наставник южан Владимир Федотов.

Тедеско: в день матча Кокорин сказал, что не сможет сыграть

— Мы хорошо начали матч, забили два гола, после чего немного сбавили активность в плане прессинга, — отметил наставник «красно-белых». — Чуть снизили скорость, были не так активны в атаке. Второй тайм, считаю, тоже провели отлично, старались не играть на удержание счёта — наоборот, атаковали, имели хорошие моменты, причём как в позиционных атаках, так и в контрвыпадах. На мой взгляд, хорошо сработала наша группа нападения: Максим Глушенков, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон, Александр Соболев, да и все остальные. Конечно, нужно было забивать третий мяч, тем более что возможностей для этого было достаточно. Но игра закончилась вничью.

— После окончания матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что из-за такого вопиюще несправедливого судейства готов снять команду с чемпионата. Как вы прокомментируете эти слова Федуна?

— Прежде всего, хотелось бы извиниться перед командой и болельщиками за то, что у нас получаются такие матчи. Всем известно, что для «Спартака» это далеко не первая подобная игра, в прошлом сезоне у нас был ряд матчей с похожими обстоятельствами. Внутри команды мы никогда не говорим с игроками о судействе, напротив, стараемся взбодрить ребят, подталкивать их к движению вперёд. И делаем акцент на том, что для победы нужно реализовывать моменты, забивать три-четыре мяча за игру. А также стараться не трогать игроков соперника в единоборствах, будь то в воздухе или на газоне. Но одно дело — сказать об этом, а другое — защитнику выполнить то, о чём идёт речь. Это же высший дивизион российского футбола, здесь много умелых, качественных игроков. Тем не менее, «Спартак» показал против «Сочи» хороший футбол с множеством голевых моментов. Вспомните удар Айртона в перекладину, выход Глушенкова на отличную позицию, возможности забить у Ларссона, Понсе. Если бы мы забили свои три-четыре-пять мячей, «Сочи» ничего не смог бы поделать.

— В стартовом составе «Спартака» на поле вышел Максим Глушенков. Как вы оцените игру молодого нападающего? И можете ли дать определённый ответ, что он больше не будет отдан в аренду другому клубу и будет продолжать стараться проявить себя именно в «Спартаке»?

— Безусловно, Глушенков — очень интересный игрок, и мы обратили на это внимание ещё на зимних сборах перед второй частью прошлого сезона. Однако тогда было принято решение, что Максиму необходимо больше игровой практики, и по этой причине он ушёл в аренду в самарские «Крылья Советов». А сейчас вернулся и лучших своих качеств не растерял. Даже ещё больше приобрёл — заметно, что он в некоторых компонентах стал сильнее. В «Спартаке» сейчас очень серьёзная конкуренция в линии атаки, но посмотрим, как будут обстоять дела, сможет ли Глушенков зацепиться за место в составе. Если да, то будет отлично. Если нет, то снова поднимем вопрос о том, чтобы временно отдать его в другую команду. Потому что для дальнейшего роста Максиму необходимо получать игровое время и приобретать опыт. Но в ближайших матчах мы будет активно использовать Глушенкова, а время покажет, останется ли он в «Спартаке».

— Как прокомментируете игру Зелимхана Бакаева, а также его болезненную реакцию на замену?

— Он неплохо сыграл. Всем известно, что Зелимхан — очень эмоциональный человек, и он почти всегда так реагирует, когда приходится досрочно уходить с поля. Но после этого он пожал мне руку, у нас никаких проблем нет. И Бакаев прекрасно понимает, почему его заменили: в игре всякое может произойти, и в какой-то момент возникла необходимость усилить эту позицию.

— Почему в заявке на матч с «Сочи» не было новичка «красно-белых» Александра Кокорина?

— У него небольшая травма. Александр почувствовал дискомфорт, поэтому накануне игры он не тренировался. До последнего момента сохранялась вероятность, что Кокорин всё же примет участие в матче. Но в день матча в беседе со мной он признался, что сыграть не сможет, и я полностью доверяю мнению футболиста, это мнение принимаю и уважаю.

— Каково состояние другого новобранца команды Остона Урунова?

— Остон уже работает с командой на тренировках, но ему нужна небольшая пауза, поскольку он переболел коронавирусом. Три недели не тренировался абсолютно, поэтому сейчас ему нужна работа по индивидуальной программе.

— Почему на месте правого центрального защитника вы постоянно выпускаете Павла Маслова или Илью Гапонова, но при этом куда более опытный Илья Кутепов сидит на скамейке запасных?

— Мы работаем с молодыми центральными защитниками и видим, что эта работа приносит плоды. Качество игры этих футболистов улучшается. Скажем, Маслов — это отличный игрок, с характером и отличной техникой. Кроме того, давайте вспомним, что когда Кутепов постоянно выходил на поле, вы же, журналисты, постоянно спрашивали, почему я ставлю Илью в стартовый состав. И говорили, что это не тот игрок, который нужен в обороне «Спартака». Теперь вы утверждаете обратное. В таких случаях я не верю ничьим словам — верю только своим глазам. На данный момент ситуация такова, что Кутепов после травмы пока никак не наберёт нужные кондиции, тогда как Маслов хорошо проявляет себя именно на этой позиции. Тот пенальти, который судья назначил в первом тайме, считаю, был не совсем справедливым: всё-таки Павел сыграл в том эпизоде в мяч. По поводу Гапонова тоже могу сказать, что это очень перспективный футболист, что он доказал уже не раз в официальных играх за «Спартак».

Федотов: первый гол «Спартака» был «с душком», но об этом почему-то не говорят

— Начали матч неплохо, но при стандартном положении у своих ворот немного потеряли бдительность, хотя там тоже есть вопросы по голу в наши ворота, — посетовал главный тренер сочинцев. — Не успели отойти от пропущенного мяча, потеряли концентрацию, из-за чего быстро получили ещё один в свои ворота. Однако вернулись в игру, создавали моменты, заработали и реализовали пенальти, благодаря чему ушли на перерыв уже с достаточно комфортным счётом, пусть и не в нашу пользу. В перерыве поговорили, сделали корректировки, после чего играли очень организованно, не позволяя сопернику что-то создать у наших ворот. И в тоже время свои полумоментики мы имели, и проявленное ребятами старание, самоотдача и мастерство вылились в концовке в тот 11-метровый, с которого удалось сравнять счёт.

— После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что после такого кошмарного судейства готов снять команду с чемпионата. При этом все эксперты и специалисты сошлись во мнении, что второго пенальти в ворота «красно-белых» не было, хотя и по первому могут быть сомнения. Что вы скажете по этому поводу?

— Нет, я даже не хочу об этом говорить! Вы сейчас говорите о первом пенальти, о втором, чем втягиваете меня в какую-то авантюру. Но я этого делать не буду. Хотя, как я уже сказал, первый гол «Спартака» был «с душком», там руки нападающего москвичей лежали на плечиках нашего защитника, но об этом почему-то никто не говорит. Все кричат и сваливаются на то, что что-то происходит. Но есть судьи, есть VAR, которые за всем следили и сделали выводы. Мне здесь нечего сказать, и перед послематчевыми пресс-конференциями я в принципе никогда не смотрю видеоповторы, что там было или не было. Потому что это бесполезное занятие, тренер должен заниматься игрой и делать анализ игры своих футболистов.