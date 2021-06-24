Мы реально «обкакались»: сборная Венгрии показала, как сильно пала Россия

Накануне сборная Венгрии чуть было не совершила главную сенсацию на Евро-2020. В решающем матче группы F со сборной Германии венгры дважды вели в счёте и могли оставить без плей-офф одну из сборных-фаворитов, но не получилось. Впрочем, несмотря на результат, Венгрии удалось влюбить в себя весь футбольный мир и попутно продемонстрировать, в каком бедственном положении находится команда России. Рассказываем о сборной, которая героически сражалась за выход в плей-офф.

Путь на Евро

Команда Марко Росси, которая отобралась в финальную стадию чемпионата Европы за счёт плей-офф Лиги наций, попала в группу смерти, где её соперниками стали сборные Франции, Португалии и Германии. То есть действующие чемпионы мира, действующие чемпионы Европы и всегда сильные немцы. Ощущаете уровень, да?

Немудрено, что на Венгрию сразу же повесели ярлык аутсайдера и ещё до старта турнира предрешили её судьбу. Но «волшебные мадьяры» сумели показать зубы.

Ещё в первом матче против Португалии они организованно действовали в обороне и до последнего момента имели возможность сохранить сухую ничью. Однако на 84-й минуте последовал гол Рафаэля Геррейру, который как-то уж очень надломил команду (за неполные 10 минут пропустили три гола). Но уже в следующем матче против французов венгры продемонстрировали невероятный характер: первыми открыли счёт во встрече, пропустили, но не посыпались и ушли с поля со счётом 1:1.

И когда казалось, что лучше уже не будет, случился матч с Германией. Первыми забили (гол-красавец оформил капитан Адам Салаи), больше 50 минут не позволяли ничего создать немцам, всё-таки пропустили, но буквально спустя две минуты снова вырвались вперёд. До 84-й минуты (точно теперь нелюбимое число всех венгров) немцы болтались на последнем месте в группе F. Но затем случился гол Леона Горецка, который спас команду от вылета. Счёт 2:2 на табло — и сборная Венгрии попрощалась с Евро. Но по игре и самоотдаче (особенно по самоотдаче) подопечные Росси не были хуже своих именитых соперников. Хотя по именам и стоимости состава они уступают почти всем сборным турнира, России в том числе.

Маттиас Гинтер Германия, 04, Адам Салаи Венгрия, 09, Германия, Франция — Германия Eibner-Pressefoto via www.imago-/Global Look Press

Состав

Как мы отметили выше, в сборной Венгрии нет именитых футболистов. Единственная звезда команды Доминик Собослаи (играет в «РБ Лейпциг») не смог попасть на турнир из-за травмы. Впрочем, несмотря на отсутствие ярких имён, в команде задействовано большое количество легионеров — 53% от состава. Футболисты из чемпионатов Словакии, Турции, Сербии, Швейцарии, Кипра и даже Америки. Представителей топ-лиг немного: всего четверо. Все они играют в Германии («РБ Лейпциг», «Майнц» и «Фрайбург»).

А теперь давайте перейдём к самому интересному: стоимость всего состава сборной Венгрии составляет €74,50 млн (здесь и далее — информация из Transfermаrkt). Это третье место по стоимости с конца среди всех участников финальной стадии Евро-2020. Самым же дорогим футболистом в сборной является Вилли Орбан — €16 млн.

А теперь для сравнения приведём цифры по сборной России. Общая стоимость состава — €191,80. Самый дорогой футболист — Александр Головин (€28 млн). Ощущаете разницу, да?

Самый дорогой футболист — Александр Головин vk.com/teamrussia

Тренер

Также внимание стоит обратить на фигуру тренера в венгерской команде. Итальянский Росси (не путать с Россией) длительное время пытался зарекомендовать себя на родине, работая с клубами-карликами (самый именитый клуб из его списка — «Специя»). Тщетно. Череда провалов в Италии в итоге заставила его сменить локацию — он перебрался в Венгрию, где возглавил «Гонвед» (в одном из интервью признавался, что сам связался с менеджером этой команды и напросился на контракт). В итоге под руководством Росси скоромный во всех смыслах «Гонвед» стал чемпионом Венгрии в 2017 году. А уже через год наставник получил приглашение в сборную.

Нетрудно догадаться, что Росси является одним из самых низкооплачиваемых тренеров Евро-2020. Его зарплата составляет €300 тысяч (такая же зарплата у тренера сборной Чехии, меньше только у наставника Северной Македонии).

Тем временем наставник сборной России Станислав Черчесов вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020. С ценником в €2,5 млн он обогнал и Фернанду Сантуша (Португалия), и Роберто Манчини (Италия), и Роберто Мартинеса (Бельгия). Только есть один нюанс: эти наставники со своими командами прошли в плей-офф, а мы и венгры — нет. Ощущаете разницу, да?

Черчесов и его подопечные не смогли за три игры продемонстрировать даже половину того, что показали венгры на Евро. А ведь по именам, подбору футболистов и денежным суммам мы превосходим венгров. Но, видимо, ноунеймы с крошечными зарплатами желали проявить себя на европейском турнире больше. Они бились на поле, как воины, боролись за каждое очко. А мы... а мы «обкакались», причём основательно.