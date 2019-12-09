https://static.news.ru/photo/d5f0d396-19d3-11ea-99fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Абонементы нескольких болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» были заблокированы по запросу МВД.

О блокировках девяти абонементов фанатов сообщается в Twitter Ofnews.

Фанаты Спартака сообщают - у нескольких кб заблокировали абики по запросу МВД pic.twitter.com/v9hjcV5JcD — Ofnews (@okolofnews) December 8, 2019

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» предложило акцию протеста в виде ухода с трибун. Представители фан-движения заявили, что произвол правоохранительных органов касается всех, независимо от клубных пристрастий, писал NEWS.ru.

Болельщики московского клуба были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. «Фратрия» считает, что правоохранители таким образом мстят за оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.