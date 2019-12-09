Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» предложило акцию протеста в виде ухода с трибун. Представители фан-движения заявили, что произвол правоохранительных органов касается всех, независимо от клубных пристрастий, писал NEWS.ru.
Болельщики московского клуба были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. «Фратрия» считает, что правоохранители таким образом мстят за оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.