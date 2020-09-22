Мусаев оценил шансы «Краснодара» на выход в групповой этап Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/d7384ba0-fd29-11ea-a1d9-fa163e074e61_660.jpg 22 сентября 2020 г. «Краснодар» - ПАОК – 2:1 Фото: Nikos Ververidis/imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы его команды в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов над греческим ПАОКом (2:1) заявил, что шансы команд пройти в турнире дальше считает равными.

Я думаю, что шансы команд на выход в следующий раунд — 50 на 50, — отметил Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

Он добавил, что после игры в раздевалке команды стояла тишина, поскольку у футболистов не осталось сил эмоционально отреагировать на победу над греками. Также Мусаев посетовал, что матч прошёл без зрителей.

Я представляю, какой был бы сегодня аншлаг, как стадион гнал бы нас вперёд. Конечно, нам не хватало болельщиков. Они встретили нас перед стадионом с файерами. Я надеюсь, что у «Краснодара» будет ещё много матчей в Лиге чемпионов, и они насладятся этим большим турниром, — подчеркнул Мусаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над греческим ПАОКом со счетом 2:1. Ответный матч состоится 30 сентября в Салониках. Победитель противостояния попадёт в групповую стадию Лиги чемпионов. Напрямую в основной турнир по итогам национального чемпионата попали «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва). Никогда прежде на групповой стадии Лиги чемпионов три клуба от России не выступали.