По словам тренера, с приходом в профессиональный футбол он понял, что занимается серьёзным делом и получает удовольствие от этой работы. Однако ситуация изменилась после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце 2018 года.

Видео с его высказыванием опубликовано в Twitter.