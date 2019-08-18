https://static.news.ru/photo/2335251a-c1ca-11e9-89f8-fa163e074e61_660.jpgЖозе Моуриньо Фото: Andrew Yates/imago sportfotodienst/Global Look Press
Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слёз, рассказывая о том, как скучает по своей работе.
По словам тренера, с приходом в профессиональный футбол он понял, что занимается серьёзным делом и получает удовольствие от этой работы. Однако ситуация изменилась после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце 2018 года.
Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю, — со слезами сказал он.