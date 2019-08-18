Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо Фото: Andrew Yates/imago sportfotodienst/Global Look Press

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слёз, рассказывая о том, как скучает по своей работе.

По словам тренера, с приходом в профессиональный футбол он понял, что занимается серьёзным делом и получает удовольствие от этой работы. Однако ситуация изменилась после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце 2018 года.

Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю, — со слезами сказал он.

Видео с его высказыванием опубликовано в Twitter.

Ранее News.ru писал, что Моуринью может возглавить сборную Бразилии, если при нынешнем тренер Тите команда не добьётся хороших результатов на кубке Америки.

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