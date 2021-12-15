Моуринью дал обещание пережившему остановку сердца на матче фанату «Ромы»

Главный тренер итальянской футбольной команды «Рома» Жозе Моуринью пообещал подарить куртку болельщику, пережившему остановку сердца во время матча 17-го тура Серии А со «Специей». Как признался португальский специалист Football Italia, он узнал об инциденте в конце встречи.

Во время матча между «Ромой» и «Специей» у одного из фанатов римского клуба остановилось сердце. С помощью дефибриллятора болельщика смогли реанимировать. Впоследствии он был доставлен в больницу.

Если он назовёт мне свой адрес, я пришлю ему свою куртку, чтобы в следующий раз, когда он придёт на стадион с таким холодом, моя куртка была с ним, — заявил Моуринью.

Матч между «Ромой» и «Специей» прошёл 13 декабря на стадионе «Олимпико» и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Голами отметились Крис Смоллинг (шестая минута) и Рожер Ибаньес (56-я). При этом на 93-й минуте римляне остались в меньшинстве после удаления Феликса Афена-Гьяна.

Ранее пресс-атташе самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Максим Съестнов рассказал, что причиной смерти болельщика на матче с казанским «Рубином» стала сердечная недостаточность. По его словам, фанату оказывали все необходимые реанимационные действия.