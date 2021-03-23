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Московский ЦСКА назначил экс-футболиста Ивицу главным тренером клуба

13:23, 23 марта 2021 16
Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Хорват Ивица Олич назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. К своим новым обязанностям бывший футболист клуба приступит уже 23 марта — его представят команде, и он проведёт первую тренировку. Об этом ЦСКА сообщает на своём официальном сайте.

Подробности контракта с 41-летним специалистом не уточняются. Ранее стало известно, что ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера белоруса Виктора Гончаренко.

Президент ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил Виктора Гончаренко за работу и поприветствовал Ивицу Олича на посту главного тренера.

Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды, — отметил он.

Гинер также добавил, что Олич может рассчитывать на тренерский штаб, также полную поддержку ему готово оказать руководство клуба. Кроме того, он уверен, что возвращение Олича тепло примут и футбольные болельщики.

Хорват Ивица Олич с 2003-го по 2006 год сыграл за ПФК ЦСКА 116 матчей, в которых забил 44 гола.
В качестве игрока он выиграл с «армейцами» три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.

Как писал NEWS.ru, контракт с Гончаренко был расторгнут по обоюдному согласию. Он возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, с тех пор команда под его руководством выиграла 82 матча из 167, завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром российского первенства. Пока неясно, где он продолжит карьеру, но по информации ряда изданий, он является первым кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».

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