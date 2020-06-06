Модрич рассказал, как Роналду чуть не подрался с Моуринью

https://static.news.ru/photo/d6ea1c74-a7ec-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Жозе Моуринью Фото: facebook.com/MOURINHOfans

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич поделился историей, как однажды главный тренер команды Жозе Моуринью повздорил с нападающим Криштиану Роналду.

Он рассказал, что во время перерыва в матче Кубка Испании, когда команда выигрывала со счётом 2:0, Моуринью очень сильно критиковал Роналду и чуть не довёл его до слёз.

Атмосфера в раздевалке накалилась до такой степени, что игрокам пришлось вмешаться, чтобы они не начали драку, — цитирует Модрича газета Marca.

Роналду выступал в «Реале» с 2009 по 2018 год.

Ранее стало известно, что нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 миллиард за карьеру. За время своей карьеры Роналду заработал $650 млн благодаря контрактам в футбольных клубах, а остальное — с помощью спонсоров и рекламы, писал NEWS.ru.