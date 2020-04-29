Минспорт разработал проект по возращению в РФ иностранных футболистов

https://static.news.ru/photo/0f845f52-89fe-11ea-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство спорта России подготовило проект распоряжения, позволяющий приехать в страну иностранным футболистам к возобновлению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил министр спорта Олег Матыцин.

Вопрос прорабатываем, — заявил глава ведомства во время онлайн-конференции с главами спортивных федераций.

По словам министра, это должно быть утверждено на всех уровнях и согласовано с оперативным штабом. При этом он отметил, что 14-дневный карантин в случае прибытия иностранных граждан должен быть соблюдён.

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, ранее писал NEWS.ru.