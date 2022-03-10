Министр спорта РФ назвал положительное влияние санкций на российский футбол

Министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» назвал положительное влияние от санкций на российский футбол. По его мнению, сложившаяся ситуация будет способствовать появлению новых талантов. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду от участия в стыковом матче против Польши.

Не думаю, что упадёт зрелищность, будет возможность найти новые таланты. Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций. Знаю, с каким интересом президент ФИФА Джанни Инфантино смотрит на нашу страну, — сказал Матыцин.

Россия должна была провести отборочный матч на ЧМ-2022 против Польши 24 марта в Москве. В следующем раунде польская сборная сыграет против победителя пары Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича. Причина — его близкие связи с президентом России Владимиром Путиным. Активы миллиардера на территории Великобритании заморожены, также ему отныне запрещено приезжать в страну.