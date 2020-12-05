Министр спорта одёрнул Черчесова после скандального интервью

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Высказывая критические замечания в адрес игроков российской сборной по футболу следует разграничивать спортивную и частную оставляющую. Первая может подвергаться публичной оценке, а вторая нет, заявил министр спорта Олег Матыцин.

Так о прокомментировал скандальное интервью тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».

Ранее во время интервью телеканалу «Матч ТВ» главный тренер назвал футболистов национальной команды Алексея и Антона Миранчуков, а также Фёдора Чалова «золотым активом», которому пора себя «хотя бы позолоченным сделать». По его словам, футболисты не слушают указания тренерского штаба. Также тренер заявил, что для команды лучше, если за неё играет «бездарный» нападающий «Сочи» Антон Заболотный, чем «талантливый» «армеец» Чалов, который «ничего не делает».

После этого на наставника национальной команды посыпался шквал критики. Особенно недовольным оказалось руководство ЦСКА, которое посчитало высказывания Черчесова оскорблениями, писал NEWS.ru.