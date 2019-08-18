https://static.news.ru/photo/f2ea90ae-c1bd-11e9-9fdb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пошутил по поводу судейства на матче санкт-петербургского «Зенита» с грозненским «Ахматом». Он заявил, что поле бывает разным — судейским и кукурузным.

При этом одни работают как асы, а другие — нет, подчеркнул Миллер. Бизнесмен имел в виду инцидент с самолётом А321, который экипаж сумел посадить на кукурузное поле, спасая жизни пассажиров.

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом». Многих болельщиков и специалистов возмутило судейство Алексея Матюнина, который не засчитал «сине-бело-голубым» два гола, передаёт « Матч! ».

Ранее News.ru писал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак на своей странице в Instagram принёс извинения за оскорбление судей во время матча с грозненским «Ахматом». При этом он заявил, что извиняется, абстрагируясь от работы судейской бригады во время игры.