Еврокубки возвращаются, но на этот раз в очень непривычном виде. Игры пройдут в Португалии и Германии в формате «Финала восьми», который будет включать в себя по одному матчу в оставшихся стадиях. В ходе жеребьёвки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определились пары четвертьфиналистов. NEWS.ru рассказывает обо всех раскладах возобновляющихся еврокубков.

Лига чемпионов

Из-за пандемии коронавируса проведение матчей было приостановлено на середине 1/8 финала. Прежде чем приступить к четвертьфинальным поединкам, необходимо будет доиграть ответные встречи в четырёх парах. Они пройдут на домашних стадионах принимающих сторон: в Манчестере, Мюнхене, Турине и Барселоне.

Матчи первого круга 1/8 финала:

«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1 после первой игры);

«Бавария» — «Челси» (3:0);

«Ювентус» — «Лион» (0:1);

«Барселона» — «Наполи» (1:1).

Все остальные противостояния, начиная с четвертьфиналов, пройдут в Лиссабоне. Под матчи Лиги чемпионов выделили несколько стадионов: «Эштадиу да Луш» (арена «Бенфики») и «Жозе Алваладе» (арена «Спортинга»). Финал также пройдёт на стадионе «Бенфики». А вместо двухматчевых противостояний в четвертьфинале и полуфинале мы увидим только по одной игре в каждой стадии. Победитель проходит дальше, проигравший — вылетает.

Расписание матчей:

7 и 8 августа — ответные матчи 1/8 финала;

12–15 августа — матчи 1/4 финала;

18–19 августа — полуфиналы;

23 августа — финал.

Так как не все участники 1/4 финала ещё известны (в следующий этап прошли только четыре команды: «ПСЖ», «Аталанта», «Атлетико» Мадрид, «РБ Лейпциг»), жеребьёвка определила только возможные пары соперников.

Pascal Muller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итоги жеребьёвки:

Четвертьфиналы:

Пара 1: «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия);

Пара 2: «РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания);

Пара 3: «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия);

Пара 4: «Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция).

Полуфиналы:

Победитель пары 1 — победитель пары 3

Победитель пары 2 — победитель пары 4

В период проведения турнира все команды будут базироваться в Португалии, что должно минимизировать риск заражения коронавирусом. Из привилегий: клубы смогут делать пять замен и дозаявить трёх футболистов, которые по каким-то обстоятельствам не попали в начальную заявку. Это правило не распространяется на новичков. Речь идёт только о тех игроках, которые были заявлены за клуб и могли играть за него на время окончания последнего периода дозаявок.

Естественно, матчи пройдут без зрителей, но есть и хорошие новости: с нового сезона всё вернётся на круги своя. Даже, возможно, допустят какой-то процент зрителей на трибуны.

Лига Европы

В Лиге Европы всё пройдёт по той же схеме. Единственная разница состоит в том, что матчи второго по важности европейского турнира пройдут в Германии. Игры состоятся в Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Финальный поединок примет Кёльн.

Стоит отметить, что в Лиге Европы большая часть команд успела сыграть первые матчи.

«Шахтёр» — «Вольфсбург» (2:1 после первой игры);

«Байер» — «Рейнджерс» (3:1);

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1);

«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1);

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0);

«Базель» — «Айнтрахт» (3:0).

Только в парах «Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья» не были сыграны матчи первого круга. И их уже не проведут — участник следующей стадии будет определён по исходу первой встречи.

Игроки ФК «Шахтер» fcshakhtar/facebook.com

Расписание матчей:

5 и 6 августа — ответные 1/8 финала;

10–11 августа — матчи 1/4 финала;

16 и 17 августа — полуфиналы;

21 августа — финал.

Итоги жеребьёвки:

Четвертьфиналы:

Пара 1: «Шахтёр» (Украина) / «Вольфсбург» (Германия) — «Базель» (Германия) / «Айнтрахт» (Германия);

Пара 2: «Манчестер Юнайтед» (Англия) / ЛАСК (Австрия) — «Копенгаген» (Дания) / «Истанбул Башакшехир» (Турция);

Пара 3: «Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) — «Байер» (Германия) / «Рейнджерс» (Шотландия);

Пара 4: «Вулверхэмптон» (Англия)/«Олимпиакоc» (Греция) — «Рома» (Италия) / «Севилья» (Испания).

Полуфиналы:

Победитель пары 4 — победитель пары 2

Победитель пары 3 — победитель пары 1

Нас ждёт месяц крутого футбола. Ура!