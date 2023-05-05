Месси лишили зарплаты: почему ПСЖ выгоняет футболиста, куда он перейдет Французский клуб отстранил аргентинца от матчей, а тот выбирает из нескольких вариантов

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси

Недолгая история любви Лео Месси с ПСЖ, похоже, подошла к концу. В СМИ давно обсуждали слухи о взаимном желании сторон досрочно прекратить сотрудничество, а после истории с отстранением аргентинца от работы с командой такое развитие событий выглядит практически неизбежным. Рассказываем подробнее о причинах конфликта клуба с футболистом, а также о вариантах продолжения карьеры Месси.

ПСЖ отстранил Месси за несанкционированную поездку

О введении санкций в отношении лидера ПСЖ стало известно 2 мая. Аргентинца на две недели отстранили от матчей и тренировок с командой, кроме того, на протяжении этого срока Месси не будет получать зарплату. Таким образом, ПСЖ придется обходиться без Лионеля в двух матчах чемпионата Франции. При этом вполне возможно, что игрок уже никогда больше не наденет футболку парижан. По информации L’Equipe, форвард не хочет выступать за ПСЖ после отстранения.

Руководство ПСЖ решило наказать Месси за поездку игрока в Саудовскую Аравию, которую тот не согласовал с клубом. На 1 мая у футболистов парижан был запланирован выходной, однако главный тренер команды Кристиан Галтье после сенсационного домашнего поражения в чемпионате Франции от «Лорьяна» (1:3) резко изменил планы и поставил на эту дату тренировку. Месси уже был в отъезде и не присутствовал на занятии. При этом поездка аргентинца была деловой. Он отправился в Саудовскую Аравию в качестве посла своей страны по туризму.

Фото: LionelMessiN10/t.me Лионель Месси с семьёй в Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии предложил Месси $400 миллионов за сезон

Вполне возможно, что скоро Месси станет посещать Саудовскую Аравию гораздо чаще, ведь официальное предложение футболисту сделал местный клуб «Аль-Хиляль». Команда готова платить аргентинцу $400 миллионов за сезон. Другой звездный представитель чемпионата — Криштиану Роналду — получает в «Ан-Насре» гораздо меньше — около 200 миллионов евро за сезон.

По информации Reuters, на данный момент предложение от «Аль-Хиляля» — единственное, которое есть у Месси. Контракт с ПСЖ у форварда истекает в конце июня, и пока французы не предпринимали попыток его продлить.

В возвращении Месси заинтересована «Барселона»

Удержаться от предложения «Аль-Хиляля» Месси будет очень непросто, однако у аргентинца есть вариант продолжения карьеры, который ему гораздо ближе по духу. Сейчас в услугах аргентинца как никогда нуждается родная «Барселона», в составе которой аргентинец и стал одним из лучших игроков в истории футбола. Каталонцы болезненно переживают смену поколений, а огромному количеству талантливых молодых футболистов не хватает опытного вожака.

Руководство «Барселоны» не скрывает, что заинтересовано в подписании контракта с Месси, однако финансовые проблемы, из-за которых и уходил аргентинец, никуда не делись. По информации AS, сейчас каталонцы в спешном порядке ищут варианты по оптимизации бюджета для возвращения форварда. Клуб выразил готовность расстаться с Серхио Бускетсом, Ферраном Торресом и Нико Гонсалесом, а также планирует договорится о сокращении зарплат с несколькими лидерами команды.

Месси поставил «Барселоне» два ультиматума

Сам Месси поставил каталонцам два обязательных условия для своего возвращения. Во-первых, аргентинец требует от сине-гранатовых решить вопрос с его трансфером до окончания нынешнего сезона. В «Барселоне», судя по всему, готовы поторопиться и не сомневаются в том, что форвард сможет присоединиться к клубу сразу по окончании его контракта с ПСЖ.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Лионель Месси

Второе условие Месси — возвращение ему десятого номера, под которым сейчас выступает воспитанник «Барселоны» Ансу Фати. При этом испанский вингер не желает расставаться со своей десяткой и не рассматривает вариант с уходом из «Барселоны», так что перед руководством клуба стоит сложная задача. Если Фати продолжит стоять на своем, боссам придется делать выбор между заслуженным ветераном и перспективным молодым футболистом.

Отец Месси проведет переговоры с «Интером» из Майами

Помимо переезда в Саудовскую Аравию и возвращения в «Барселону», у Месси есть третий вариант продолжения карьеры. На днях итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что отец и агент футболиста Хорхе Месси отправляется в США на переговоры с «Интером» из Майами — клубом, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Уровень MLS, конечно, ниже чем в топовых европейских чемпионатах, однако он точно выше, чем в Саудовской Аравии, так что такой трансфер выглядел бы очень любопытно. Однако большим препятствием для подписания чемпиона мира является действующий в лиге потолок зарплат, в связи с этим аргентинцу будет затруднительно получать даже половину от его нынешней годовой 40-миллионой зарплаты в ПСЖ.

Из этой сложной ситуации есть два выхода: во-первых, «Интер» может предложить Месси в довесок к зарплате акции клуба или права на землю вокруг стадиона. Второй вариант выглядит более фантастическим, но по информации крупных североамериканских СМИ, клубы MLS готовы скинутся на зарплату Месси, чтобы обойти потолок. И благотворительность здесь ни при чем: боссы команд рассчитывают на то, что приход Месси настолько повысит популярность MLS, что потом на продаже тех же телеправ клубы заработают гораздо больше.