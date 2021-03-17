«Мелкий тренер для мелкой команды»: агент назвал уровень Виктора Гончаренко

https://static.news.ru/photo/9e9e6ace-87d8-11eb-925a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения ЦСКА петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:3 отметил, что главному тренеру московской команды Виктору Гончаренко не следовало давать шанс реабилитироваться после желания покинуть клуб. Прошлым летом после разгромного поражения «сине-бело-голубым» (0:4) белорусский специалист покинул Россию.

Я первый сказал, что Гончаренко не справляется со своими обязанностями, это видно. За всё время работы он не достиг результата. ЦСКА с ним становится всё хуже, хуже и хуже. Изначально было видно, что «армейцы» не смогут обыграть «Зенит». А после матча всё точно стало понятно. Ещё прошлым летом его надо было отпустить. Руководству пора понять: чем дольше они будут держать его, тем хуже будет команде. То, что «красно-синие» кого-то иногда обыгрывают, ничего не показывает, на уровне лиги Европы они не могут выступать, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, смысла держать тренера нет. ЦСКА — это не его уровень.

Какой смысл его держать? Раньше говорили, что Гончаренко поймал руководство на воспитании молодых, надо дать ему время. Время идёт, и когда Гончаренко что-то сделает, руководство состарится. Гончаренко — это мелкий тренер для мелкой команды, уровень «Уфы», «Тамбова», белорусского клуба, — добавил он.

Агент отметил, что убирать главного тренера пора уже сейчас, а на оставшиеся матчи исполняющим обязанности назначить одного из братьев Березуцких, которые недавно вошли в тренерский штаб клуба.

Я футболом многие годы занимаюсь, и таких как Гончаренко видел 15 копеек — пучок. По нему сразу всё было видно. Гончаренко — неврастеник, мы видим это по моментам его поведения. Чем быстрее он уйдёт, тем лучше. На оставшиеся семь игр менять или не менять тренера. <...> Учитывая, что пришли Березуцкие, можно их попробовать до конца чемпионата посмотреть. Последние игры показывают, что ни в атаке, ни в защите ничего нет. Вите пора на выход, — заключил Селюк.

Ранее футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба после победы над «армейцами» записал обращение, в котором попросил злых и недалёких людей отписаться от него в Instagram, писал NEWS.ru.