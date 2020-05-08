Мельгарехо считает, что покинет «Спартак» летом

https://static.news.ru/photo/0ddee3c4-91e3-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Лоренсо Мельгарехо считает, что покинет российскую команду летом.

Покину ли я «Спартак» летом? Наверное, так и будет. Но пока надо посмотреть, как разрешится ситуация с коронавирусом, — цитирует Мельгарехо Ultima Hora.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с весны 2016 года, он сыграл за команду 116 матчей, забив 17 голов.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, что генеральный директор московской команды Томас Цорн сильно повлиял на его переход в клуб, писал NEWS.ru.