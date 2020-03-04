https://static.news.ru/photo/2047e2be-5e0c-11ea-a571-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин включён в попечительский совет Российского футбольного союза (РФС).

Решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Также в состав совета вошёл генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. Бывший министр спорта Павел Колобков был исключён из состава, сообщает пресс-служба РФС.

Как писал NEWS.ru, в январе ​Павел Колобков заявил, что планирует работать на благо российского спорта в новом качестве. В каком именно, он не уточнил. Однако сообщил, что за три с лишним года ему и его команде удалось «усовершенствовать систему управления спортом».