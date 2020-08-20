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Футбол

Матчи в Москве и Грозном вошли в топ-3 посещаемых в прошлом туре РПЛ

12:40, 20 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты портала «ТурСтат» обнародовали рейтинг посещаемости матчей третьего тура РПЛ. Игры прошли 18 и 19 августа.

Выяснилось, что самые посещаемые матчи состоялись в Санкт-Петербурге, Грозном и Москве.

Больше всего зрителей попали на трибуны «Газпром-Арены». Матч между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА, закончившийся победой «хозяев» со счётом 2:1, собрал 28 602 зрителя.

На игру в Грозном между «Ахматом» и волгоградским «Ротором» пришли 5811 человек. В матче со счётом 3:1 победила команда из Чечни.

На третьем месте в рейтинге посещаемости расположилась игра «Динамо» — «Ростов», состоявшаяся в Москве. Встречу посетили 5789 зрителей. Столичная команда обыграла южных «гостей» со счётом 2:0.

В общем матчи третьего тура РПЛ посетили 58 290 зрителей, сообщается на сайте «ТурСтата».

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение от московского «Динамо».

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