Матч в Томске снова пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения COVID

https://static.news.ru/photo/566a5a4c-dd56-11ea-9500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игра четвёртого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Томью» и «Иртышом» (Омск) в Томске 16 августа пройдёт без зрителей из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения коронавируса.

Но тем не менее в данной непростой ситуации, связанной с распространением болезни, на первом месте должен стоять вопрос о здоровье людей. Поэтому матч с омским «Иртышом» состоится без зрителей, — говорится в сообщении пресс-службы томской команды.

12 августа первый домашний матч «Томи» против «Спартака-2» также прошёл без зрителей. В клубе выразили надежду, что следующий домашний поединок 22 августа с брянским «Динамо» уже смогут увидеть болельщики.

Ранее в рамках матча третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) омский «Иртыш» проиграл «Чертаново». Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово и завершилась со счётом 1:2. В составе «Чертаново» свой первый гол на взрослом уровне забил 15-летний Сергей Пиняев, дважды находившийся на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», писал NEWS.ru.