Футбольный матч России с Узбекистаном закончился безголевой ничьей

Фото: vk.com/teamrussia

20 ноября сборная России по футболу сыграла товарищеский матч с командой Узбекистана в гостях. Встреча завершилась безголевой ничьей. Несколько дней назад российская национальная команда под руководством Валерия Карпина также сыграла 0:0 с Таджикистаном.

Российская сборная не забивает уже две игры подряд. Более того, за два матча команда нанесла лишь семь ударов по воротам соперника. Нападающий Александр Соболев не смог отличиться, зато на 63-й минуте получил желтую карточку. Его «горчичник» оказался единственным предупреждением в матче.

Территориальное преимущество осталось за гостями. Сборная России по итогам встречи владела мячом 60% времени.

Ранее спортивный журналист и один из основателей газеты «Спорт-Экспресса» Сергей Микулик рассказал NEWS.ru, что Карпин продлил контракт со сборной до 2024 года, поскольку старается сохранить институт сборной страны и полностью отдается своему делу.

Он также объяснил, что сохранение «жизни» сборной очень важно для молодых игроков. Как минимум они должны знать, что находятся в обойме лучших футболистов страны. Кроме того, Микулик сказал, что было бы хорошей идеей использовать стадионы, построенные к ЧМ-2018, для игр сборной с российскими клубами.

Национальная команда не может участвовать в официальных встречах из-за введенных Западом антироссийских санкций.