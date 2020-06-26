Матч «Оренбург» — «Краснодар» отменён из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b85e4d2a-b7be-11ea-9386-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что матч 24-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в оренбургской команде.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынесет решение по неявке, сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что матч «Ростов» — «Арсенал» пройдёт в намеченную ранее дату 27 июня. Решение по допуску отдельных футболистов будет принимать местный Роспотребнадзор. То же решение ждут в московском «Динамо» перед матчем с ЦСКА. До конца дня Роспотребнадзор предоставит новое предписание.

Ранее руководство РПЛ и РФС провело совещание с руководителями клубов и представителями медицинских штабов. Представители клубов проголосовали за исключение из регламента правила минимального количества игроков в заявке на матч (16 полевых и 2 вратаря), также команду не будут исключать из турнира за повторную неявку на матч. Помимо этого, теперь внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС, писал NEWS.ru.