Матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» перенесён из-за снегопада

На данный момент «Тоттенхэм» имеет в своём активе 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Бёрнли» с девятью баллами располагается на 18-й строчке. Ниже лишь «Норвич» (девять очков) и «Ньюкасл» (шесть).

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» успел сменить главного тренера. На старте сезона команду возглавлял португалец Нуну Эшпириту Санту, известный по работе с английским «Вулверхэмптоном». Но из-за неудовлетворительных результатов он был отправлен в отставку, а на его место назначен бывший наставник «Ювентуса», «Челси» и «Интера» Антонио Конте.