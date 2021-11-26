Матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» перенесён из-за снегопада

Встреча 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом» была перенесена из-за сильного снегопада, сообщила в Twitter пресс-служба гостей. Встреча должна была начаться 28 ноября в 17:00 мск. При этом новая дата проведения игры не сообщается.

На данный момент «Тоттенхэм» имеет в своём активе 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Бёрнли» с девятью баллами располагается на 18-й строчке. Ниже лишь «Норвич» (девять очков) и «Ньюкасл» (шесть).

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» успел сменить главного тренера. На старте сезона команду возглавлял португалец Нуну Эшпириту Санту, известный по работе с английским «Вулверхэмптоном». Но из-за неудовлетворительных результатов он был отправлен в отставку, а на его место назначен бывший наставник «Ювентуса», «Челси» и «Интера» Антонио Конте.

We can confirm that todayâs match against Burnley has been postponed due to adverse weather conditions. pic.twitter.com/8azBGHf3Pl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 28, 2021

Ранее сообщалось, что матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Белененсешем» и «Бенфикой» был остановлен в начале второго тайма при счёте 7:0 в пользу гостей. Из-за вспышки коронавируса хозяева были вынуждены начать встречу вдевятером. В первом тайме «Белененсеш» пропустил семь мячей, а на второй вышел всемером. После того как ещё один футболист команды присел на газон и заявил, что не может продолжать игру из-за травмы, судья остановил матч.