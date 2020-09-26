Марко Николич прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Рубин» одержал победу над «Ротором» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счётом 3:1 в пользу казанцев.

Счёт в матче был открыт усилиями гостей — на 42-й минуте отличился Джордже Деспотович. Во втором тайме Хвича Кварацхелия удвоил преимущество «Рубина». В свою очередь «Ротор» сумел отыграть один мяч...