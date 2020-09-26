Марко Николич прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. «Железнодорожники» выиграли на выезде «армейцев» со счётом 1:0.
Хочу поздравить команду. Наши игроки — бойцы, мы абсолютно заслужили эти три очка. Забили только один гол, но дважды была штанга, один раз — перекладина. Могли закончить матч и раньше. У нас было тяжёлое расписание. Спасибо всем, кто критиковал нас, говорили, что у нас плохо обстоят дела с игрой. Я мотивировал команду последними сообщениями из СМИ. У меня всегда есть уважение к СМИ, к сопернику, к себе. Я не собираюсь говорить, что у нас был именно такой план игры. Это футбол, сегодня так сложилась игра. Также я уважаю ЦСКА, нам было важно выиграть у этого соперника, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.
Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» одержал победу над ЦСКА в рамках 9-го тура чемпионата России.
Единственный гол в конце первого тайма забил Фёдор Смолов, замкнувший передачу Антона Миранчука. С 59-й минуты армейцы играли в меньшинстве из-за удаления Кристияна Бистровича.
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