https://static.news.ru/photo/8d4ca63c-cbfa-11e9-bfd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shaun Boggust, imago-images.de/Global Look Press

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» на чемпионате Англии по футболу завершился со счётом 1:1.

Футболист Дэниел Джеймс из «Манчестер Юнайтед» забил гол на десятой минуте встречи, а Янник Вестергор из «Саутгемптон» сравнял счёт на 73-ей.

По итогам четырёх туров «МЮ» набрал 5 очков, «Саутгемптон» — 4.

Ранее News.ru писал, что легенда мирового футбола француз Эрик Кантона во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов получил премию УЕФА. Президент организации Александер Чеферин вручил экс-игроку «Манчестер Юнайтед» награду за вклад в развитие футбола.