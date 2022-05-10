«Манчестер Сити» объявил о трансфере Холанда Форвард Холанд станет игроком «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года

Норвежский футболист Эрлинг Холанн / Фото Anke Waelischmiller/Sven Simon/Global Look Press

Пресс-служба «Манчестер Сити» в своих социальных сетях сообщила, что клуб достиг принципиальной договорённости с дортмундской «Боруссией» о переходе нападающего Эрлинга Холанда. Форвард станет официальным игроком «горожан» 1 июля 2022 года.

Условия перехода всё ещё обсуждаются сторонами. По неофициальным данным, сумма трансфера составит €75 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил готовность расстаться с форвардом команды Артёмом Дзюбой. 33-летний нападающий может покинуть клуб уже этим летом.