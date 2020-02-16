https://static.news.ru/photo/2a0548a0-50c9-11ea-a5f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mancity/facebook.com

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» могут лишить звания победителя национального чемпионата сезона-2013/14 из-за финансовых нарушений.

Руководство Английской премьер-лиги может лишить «Манчестер Сити» очков в сезонах с 2012 по 2016 год, сообщает Daily Mail. Таким образом, команда может лишиться титула, который завоевала в сезоне-2013/14.

Также отмечается, что английский клуб могут покинуть несколько ведущих футболистов, таких как Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне и Аймерик Лапорт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что УЕФА принял во внимание решение независимой Судебной палаты Органа финансового контроля за клубами. Союз принял решение об исключении команды «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два года. Кроме того, «Манчестер» должен заплатить штраф в размере €30 млн. По данным организации, клуб завышал спонсорские доходы на счетах и предоставлял ложную информацию о безубыточности, чем нарушил правила лицензирования.