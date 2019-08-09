https://static.news.ru/photo/277477da-bb5c-11e9-a5e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футболист Павел Мамаев, отбывающий срок в исправительной колонии № 4, рассказал, что пока не знает о том, что будет с ним после освобождения.

По его словам, он пока даже не думал об этом. Мамаев отметил, что технически его контракт с «Краснодаром» ещё действует. Но для того, чтобы строить планы на карьеру, ему сначала нужно выйти на свободу.

Стараюсь жить сегодняшним днём, — передаёт его слова «Спорт-Экспресс» .

Ранее News.ru писал о том, что команда исправительной колонии № 4, за которую выступали Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге. Встреча закончилась со счётом 4:2. Хет-триком отметился Мамаев.