Мамаев готов заплатить потерпевшему водителю Соловчуку 10 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/12999264-3e23-11eb-9021-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Футболист Павел Мамаев готов возместить моральный вред потерпевшему водителю Виталию Соловчуку в размере 10 тысяч рублей, а также заплатить 1800 рублей за медицинские расходы из-за полученной травмы.

Об этом сообщил ТАСС адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Сегодня в ходе беседы по иску мы предоставили свои возражения, они касаются суммы исковых требований. Мы готовы возместить 1 851 рубль за медицинские расходы и 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, — сказал он.

Ранее Соловчук заявил иск на 1 млн рублей компенсации морального вреда ко всем фигурантам дела о драках. Он также требует взыскать со всех ответчиков расходы на лечение в размере 42 360 рублей и 250 тысяч рублей компенсации морального вреда с Мамаева непосредственно.

3 августа Мосгорсуд в повторном апелляционном заседании изменил приговор Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Суд постановил приговор Пресненского суда отменить и оправдать Мамаева, Протасовицкого и Кирилла Кокорина по обвинению по статье 213 УК «Хулиганство». За ними признано право на реабилитацию.

Александра Кокорина суд признал виновным в совершении преступления по статье 115 УК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и статье 213 УК «Хулиганство». Ему назначено наказание сроком в один год шесть месяцев. Мамаева суд постановил признать виновным в причинении лёгкого вреда здоровью и по статье 116 УК «Побои» и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ, писал NEWS.ru.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима.

Спортсмены были осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК (хулиганство с применением оружия). Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.