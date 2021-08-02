Ловчев рассказал, как будет играть сборная России при Карпине

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о том, как Россия будет выступать под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Слова Ловчева передаёт «Радио 1».

Сборная встряхнётся, сборная настроена будет на более атакующий футбол. Не знаю, по каким причинам Черчесов отказался от той модели, которая была на чемпионате мира, — сказал Ловчев.

Эксперт добавил, что при Черчесове вся атака сборной строилась через Артёма Дзюбу, а один игрок ничего не способен изменить.

2 августа стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сосредоточится на работе в сборной России. Он подписал контракт с РФС в июле этого года, соглашение действует до декабря 2021-го.