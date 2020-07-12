«Локомотив» смог уйти от поражения «Уфе» благодаря голу Фарфана

https://static.news.ru/photo/3a4a7418-c457-11ea-87b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче с пенальти открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол на 39-й минуте матча. В концовке игры отличился полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, сравняв счёт на 81-й минуте встречи. Фарфан отсутствовал на поле 13 месяцев из-за травмы.

Для московской команды эта ничья стала четвёртой подряд.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко. «Уфа» располагается на шестой строчке, имея в активе 37 очков.

Ранее СМИ сообщали, что минимум у трёх игроков футбольного клуба «Уфа» подозревают коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Перед игрой тесты всех футболистов показали отрицательные результаты, однако через три дня по меньшей мере у трёх игроков подозревают коронавирус, писал NEWS.ru.