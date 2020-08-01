«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Глушенкову

Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Спартака» Максиме Глушенкове.
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«Спартак» может продать Глушенкова за €8 млн — такая сумма указана в контракте хавбека в качестве отступных. Тем не менее в «Локомотиве» считают эту цену завышенной.
Контракт Глушенкова с «красно-белыми» истекает летом 2023 года. Начиная с февраля 2020 года футболист был арендован самарским клубом «Крылья Советов». В их составе полузащитник сыграл 10 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Переход Глушенкова в «Спартак» состоялся в январе 2019 года — футболист провёл шесть матчей без результативных действий. В минувшем сезоне «красно-белые» заняли седьмое место в чемпионате России, впервые за пять лет не сумев пробиться в еврокубки. «Локомотив» второй год подряд выиграл серебряные медали.
Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» принял решение о переносе объявления о трансфере нападающего Александра Кокорина.
Такое решение связано с трагедией в семье форварда «Спартака» Александра Соболева — у 23-летнего футболиста умерла мать.
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