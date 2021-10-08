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Футбол

«Локомотив» назвал имя нового главного тренера

12:40, 10 октября 2021
«Локомотив» назвал имя нового главного тренера Маркус Гисдоль Фото: Swen Pförtner/dpa Global Look Press
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Футбольный клуб «Локомотив» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал немецкий специалист Маркус Гисдоль. Эта информация появилась на официальном сайте клуба.

Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Он возглавлял такие клубы, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн». 

5 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. Сербский специалист руководил командой с мая 2020 года, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина.

«Локомотив» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 

Ранее бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на возможную отставку Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников». 

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