16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Левандовски признан лучшим футболистом года

20:25, 27 декабря 2020
Роберт Левандовски Роберт Левандовски Фото: facebook.com/rl9official

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2020 года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте премии.

Церемония награждения состоялась 27 декабря в Дубае​​​. Левандовски опередил в голосовании Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»). Тренер «Баварии» обошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

19 декабря «Бавария» обыграла «Байер» в матче 13-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе победителей отличился Роберт Левандовски. Второй гол футболист забил на 93-й минуте встречи. Теперь «Бавария» оказалась на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Для «Байера» это первое поражение в сезоне. Клуб находится на второй позиции.

Как сообщал NEWS.ru, ранее футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что лучшими тренерами в его карьере были двое бывших наставников каталонского клуба — Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео