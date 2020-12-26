Левандовски признан лучшим футболистом года

https://static.news.ru/photo/42464676-486c-11eb-ac1f-fa163e074e61_660.jpg Роберт Левандовски Фото: facebook.com/rl9official

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2020 года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте премии.

Церемония награждения состоялась 27 декабря в Дубае​​​. Левандовски опередил в голосовании Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»). Тренер «Баварии» обошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

19 декабря «Бавария» обыграла «Байер» в матче 13-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе победителей отличился Роберт Левандовски. Второй гол футболист забил на 93-й минуте встречи. Теперь «Бавария» оказалась на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Для «Байера» это первое поражение в сезоне. Клуб находится на второй позиции.

Как сообщал NEWS.ru, ранее футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что лучшими тренерами в его карьере были двое бывших наставников каталонского клуба — Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.