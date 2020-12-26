Левандовски признан лучшим футболистом года

Церемония награждения состоялась 27 декабря в Дубае. Левандовски опередил в голосовании Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»). Тренер «Баварии» обошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).
19 декабря «Бавария» обыграла «Байер» в матче 13-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе победителей отличился Роберт Левандовски. Второй гол футболист забил на 93-й минуте встречи. Теперь «Бавария» оказалась на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Для «Байера» это первое поражение в сезоне. Клуб находится на второй позиции.
Как сообщал NEWS.ru, ранее футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что лучшими тренерами в его карьере были двое бывших наставников каталонского клуба — Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.
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