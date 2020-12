Леонид Слуцкий исполнил песню в новогоднем клипе «Рубина»

https://static.news.ru/photo/ab8a33e6-487f-11eb-9d66-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» выпустил новогодний ролик, в котором приняли участие игроки и штаб команды. Главный тренер Леонид Слуцкий открыл выступление.

Заглавную песню All I want for Christmas is you исполнил наставник казанцев Леонид Слуцкий.

В съёмках ролика также приняли участие футболисты «Рубина». Нападающий Иван Игнатьев надел костюм новогодней ёлки, полузащитник Хвича Кварацхелия примерял формы европейских клубов, а Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.

На зимний перерыв «Рубин» ушёл, находясь на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своём активе 28 очков.

Как писал NEWS.ru, в футбольный клуб «Рубин» (Казань) перешёл 21-летний полузащитник Мицуки Сайто.

Японский футболист будет играть за клуб из столицы Татарстана на правах аренды. Соглашение казанцев с клубом Сайто «Сёнан Бельмаре» рассчитано на полтора года и предусматривает право выкупа, сообщает пресс-служба «Рубина».