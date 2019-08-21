https://static.news.ru/photo/24f3ffa4-c443-11e9-a3e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-avangard.ru

Курский «Авангард» вылетел из Кубка России после поражения от подмосковных «Химок» в матче 1/32 финала, со счётом 1:4.

Главный тренер футбольного клуба «Авангард» Мурат Искаков отметил, что его подопечным было трудно собраться после двух пропущенных мячей.

Это было обескураживающее начало, пропустили два гола на третьей и седьмой минутах. После этого было сложно собраться, не смогли реализовать пенальти, а соперник дальше стал играть по счёту, что является правильным решением. Не скажу, что мы как-то иначе стали готовиться к «Химкам» после игры в чемпионате ФНЛ, — передаёт слова Искакова корреспондент News.ru.

Подмосковные «Химки» вышли в 1/16 финала Кубка России благодаря хет-трику экс-игрока «Рубина», «Динамо» и «Ростова» Владимира Дядюна.

В других заключительных встречах в рамках 1/32 финала Кубка России «Торпедо» Сергея Игнашевича в серии пенальти обыграло «Велес» — 6:5, также в серии пенальти «Мордовия» и «Акрон» выявили победителя — 5:3. Ярославский «Шинник» победил Ивановский «Текстильщик» — 1:0,

«Ленинградец» проиграл калининградской «Балтике» — 1:2, а «Луч» из Владивостока стал сильнее ФК «Чита». Победители пар данной стадии турнира выходят в 1/16 финала Кубка России, где сыграют против клубов РПЛ.

Ранее главного тренера «Зенита» Сергея Семака дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбление арбитра Алексея Матюнина после игры с грозненским «Ахматом». Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).