«Краснодар» разгромил «Химки» и сравнялся со «Спартаком» в таблице РПЛ

https://static.news.ru/photo/6bd52cf2-f9e1-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckrasnodar

Восьмой тур чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал со сверхрезультативного матча: «Краснодар» на своём поле разгромил «Химки» — 7:2 (3:2).

Главным героем встречи стал полузащитник хозяев Виктор Классон. Швед, недавно восстановившийся после тяжёлой травмы, сумел отличиться в премьер-лиге впервые за 481 день. И при этом стал автором двух забитых мячей (на 23-й и добавленной к первому тайму минуте), а также двух результативных передач.

Точными ударами в составе «быков» также отметились соотечественник Классона Маркус Берг, добивший мяч в сетку ворот на 19-й минуте после нереализованного пенальти, Тонни Вильена (52-я минута), Реми Кабелла (62-я), Даниил Уткин (74-я) и Магомед-Шапи Сулейманов (89-я).

У гостей дубль сделал Аршак Корян, забив два мяча на 27-й и 42-й (с повторно назначенного пенальти) минутах.

После этой победы «Краснодар» стал самой результативной на данный момент командой премьер-лиги (17 забитых мячей в восьми играх), а также набрал 14 очков и догнал идущий на третьем месте в таблице РПЛ московский «Спартак». Впереди лишь петербургский «Зенит» (16 очков) и ФК «Сочи» (15).

Три очка в предыдущем туре достались «Краснодару» без игры, поскольку его выездной матч против волгоградского «Ротора» был отменён из-за вспышки коронавируса в волжской команде, писал ранее NEWS.ru.